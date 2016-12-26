Exxon Neftegas выбрал место для СПГ-завода

Exxon Neftegas Ltd., оператор проекта «Сахалин-1», считает Де-Кастри «наиболее экономически эффективной и технически подготовленной площадкой» для размещения производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил представитель компании. В процессе оценки учитывалась, в частности, близость площадки к другим объектам Exxon Neftegas. «Строительство завода СПГ – это один из вариантов для получения консорциумом и государством максимальных выгод, при этом мы продолжаем поиск и изучение любых возможностей для наиболее полной монетизации газовых ресурсов», – сообщил представитель Exxon Neftegas. Выбор Де-Кастри оправдан – это действующий много лет морской терминал с налаженной логистикой, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов.

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