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Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: Exxon выбрал место для завода

Exxon Neftegas выбрал место для СПГ-завода

Оператор «Сахалина-2» считает Де-Кастри лучшей площадкой под проект
Exxon выбрал место для завода
Exxon выбрал место для завода
Gene J. Puskar / AP

Exxon Neftegas Ltd., оператор проекта «Сахалин-1», считает Де-Кастри «наиболее экономически эффективной и технически подготовленной площадкой» для размещения производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил представитель компании. В процессе оценки учитывалась, в частности, близость площадки к другим объектам Exxon Neftegas. «Строительство завода СПГ – это один из вариантов для получения консорциумом и государством максимальных выгод, при этом мы продолжаем поиск и изучение любых возможностей для наиболее полной монетизации газовых ресурсов», – сообщил представитель Exxon Neftegas. Выбор Де-Кастри оправдан – это действующий много лет морской терминал с налаженной логистикой, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов.

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