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Сбытовым компаниям прописали правила работы

Правительство определило критерии для выдачи лицензий на сбыт электроэнергии
Определены критерии для лицензирования электросбытовых компаний
Определены критерии для лицензирования электросбытовых компаний
Д. Новожилов / Ведомости

Подходящий к концу год в энергетике запомнится среди прочего большим вниманием регуляторов к энергосбытовому сектору. В начале года президент Владимир Путин оставил за энергосбытами право собирать платежи с розничного рынка, а также распорядился о создании при них единых расчетных центров. А к концу года правительство определилось, по каким критериям будет выдавать лицензии на энергосбытовую деятельность. В пятницу соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

Согласно проекту теперь юридическое лицо, претендующее на получение такой лицензии, должно быть зарегистрировано в России, а также не должно находиться в процессе ликвидации или банкротства. У лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, не должно быть непогашенной судимости. Кроме того, правительство оставляет за собой право устанавливать дополнительные требования по выполнению показателей финансового состояния и соблюдению платежной дисциплины.

Правительство предлагает Думе ввести лицензирование энергосбытовой деятельности

Ввести лицензирование деятельности энергосбытов Минэнерго предложило в сентябре. Сейчас нет механизмов госконтроля за работой энергосбытов, а от этого зависит надежное энергоснабжение населения и других потребителей, объясняло ведомство необходимость нововведения. Задолженность потребителей за электроэнергию на розничном рынке составляет 212,6 млрд руб., говорил в ноябре на форуме ENES 2016 министр энергетики Александр Новак, на оптовом рынке – 58,1 млрд руб.

«Я думаю, что вопросов, связанных с неплатежами со стороны сбытов и нецелевым расходованием ими денежных средств, будет существенно меньше», – говорил в начале декабря замминистра энергетики Вячеслав Кравченко о перспективах введения лицензий. Правда, кто будет заниматься их выдачей, законопроектом пока не определено.

Получить лицензии энергосбытам необходимо до первого июля 2017 г. С учетом числа энергосбытовых компаний это масштабная работа в короткие сроки, говорит руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Сам законопроект – очередной шаг по усилению надзора за сбытовым сектором, увеличению его прозрачности и борьбе с неплатежами, отмечает она.

При этом критерии носят достаточно общий характер и сводятся к удостоверению платежеспособности организаций, говорит юрист правового департамента Heads Consulting Анастасия Худякова. Критерии выглядят стандартно и даже формально, отмечает она.

Ключевыми являются требования по финансовому состоянию, но они описаны общими словами, а остальные либо стандартны, либо излишни, передала через представителя предправления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая. Также вызывают вопросы основания для лишения лицензии, отмечает она, в законе о лицензировании отдельных видов деятельности такая норма предполагается за грубые нарушения, а в проекте об энергосбытах речь идет о любых.

Законопроект вводит необоснованные ограничения для участия в энергосбытовой деятельности и противоречит декларируемым Минэнерго целям по развитию конкуренции на розничных рынках, считает директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев (его слова передал представитель сообщества).

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