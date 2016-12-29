Металлурги в 2016 году получили передышку

Цены на сталь и уголь восстановились из-за временных проблем в Китае и Австралии, но скоро это кончится, считают эксперты

Статья опубликована в № 4235 от 29.12.2016 под заголовком: Передышка для металлургов

«Мы живем в атмосфере увеличивающейся маржи, оздоровления финансовых результатов» – так описывает сложившуюся к концу 2016 г. ситуацию в отечественной сталелитейной промышленности совладелец и председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов. Средняя рентабельность по EBITDA российских компаний с конца 2013 г. выросла в 2 раза до 26,3%. Наивысший показатель у «Северстали» – 32,4%.