Птичий грипп добрался до «Евродона»

О вспышке гриппа птиц на индейководческом предприятии в Ростовской области сообщил Россельхознадзор. Геном вируса гриппа птиц обнаружен в пробах материала индеек, которые содержались на двух площадках в Октябрьском районе Ростовской области, уточняется в сообщении службы. Именно здесь расположен один из крупнейших в стране промышленных производителей мяса индейки ГК «Евродон» ростовского бизнесмена Вадима Ванеева. Представитель управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии подтвердил: птичий грипп обнаружен именно на предприятиях «Евродона».

Птица с одной площадки из 20 будет полностью забита ­­– около 160 000 индеек, сообщила представитель компании Ольга Грекова и подтвердил представитель управления ветеринарии Ростовской области. На второй, по ее словам, птиц не содержалось вовсе: это пометохранилище, где были отстреляны две диких птицы.

По правилам все площадки, где обнаружен вирус, подлежат уничтожению, подтверждает представитель Россельхознадзора. По его словам, данные по второй площадке служба перепроверит.

Ранее «Евродон» сообщал, что общая численность индюков на всех площадках компании превысила 12 млн штук. Таким образом, получается, что уничтожено будет примерно немногим более 1% общего поголовья птиц.

Сегодня 1 кг индейки в убойном весе стоит 200 руб., напоминает руководитель исполкома Национального мясного союза Сергей Юшин.

«Евродон» работает с кроссом BIG-6, средний вес туши в убойном весе - 16 кг, отмечает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Получается, что только от уничтожения одной площадки «Евродон» потеряет свыше 500 млн руб. Потери компании оцениваются более чем в 1 млрд руб., уточнила Грекова.

Руководство «Евродона» рассматривает разные варианты заражения птиц на предприятии, в том числе диверсию, отметила представитель группы. Предприятие было застраховано в Росгосстрахе, сказала она: «Но страховка всех потерь не покроет».

Выявленный штамм вируса не является опасным для человека, подчеркнула представитель «Евродона». Грипп птиц может быть опасен, опасен ли тип гриппа, обнаруженный на площадках «Евродона», сейчас выясняют соответствующие службы, отметил представитель Управления ветеринарии Ростовской области.