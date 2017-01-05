«Нафтогаз» признал угрозу утраты транзита газа Украиной

Европа останется один на один с «Газпромом», если не инвестирует в украинскую ГТС, предостерег руководитель «Нафтогаза»

Украине будет тяжело сохранить транзит российского газа без привлечения европейской компании к управлению своей газотранспортной системой (ГТС), заявил в интервью украинскому «5 каналу» руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Я глубоко убежден, что, если к украинскому транзиту не будет привлечена европейская компания, его [транзита] сохранение по нашей территории будет крайне сложной задачей. Хотел бы подчеркнуть, что с другой стороны действует достаточно сильный соперник, подготовивший для своих европейских партнеров выгодное предложение, сводящееся к тому, что «Газпром» за свои же деньги будет строить еще одну трубу», – считает Коболев.

В случае реализации проекта «Северный поток – 2», а также «Турецкого потока» Москва может вообще прекратить транзит через Украину, считает Коболев. Однако в этом случае российский «Газпром» сможет повысить цены для Европы, отметил он: «Когда-то за все приходится расплачиваться».

Коболев уже неоднократно звал европейского инвестора в ГТС Украины и даже называл желательный срок – к концу арбитражного спора с «Газпромом». Он предлагал создать новое юрлицо в собственности Фонда госимущества Украины под условным названием «Магистральные газопроводы Украины». Эта структура должна будет стать оператором украинской ГТС, именно в нее необходимо привлечь иностранного инвестора.

Контракт «Газпрома» с Украиной на транзит газа истекает в 2019 г. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер не исключал переговоров с Украиной о новом соглашении. Арбитражный спор в Стокгольме между «Газпромом» и «Нафтогазом» ведется с 2014 г. Сумма исков «Нафтогаза» к «Газпрому» приближается к $30 млрд, «Газпром» хочет взыскать с украинской стороны порядка $32 млрд.

Газ в обход

Еще летом «Нафтогаз» обвинял «Газпром» в шантаже – намеренном снижении транзита через Украину с целью лишить страну части транзитных доходов и показать Европе надежность «Северного потока». «Газпром экспорт» ссылался на погодный фактор и снижение заявок потребителей. По мнению аналитиков, «Газпром» при возможности перенаправляет потоки через «Северный поток» в обход Украины.

Обозреватель Forbes Кеннет Рапоза 30 декабря написал, что, по данным Европейской сети операторов (ENTSOG), объем газа, поставляемого из России в Европу через Украину, вновь значительно снизился при сохранении суммарного объема поставок «Газпрома». Это связано с ростом поставок по «Северному потоку» и в особенности по его восточному отводу OPAL. Так, в неделю перед католическим Рождеством транзит через OPAL вырос с 57,1 млн куб. м в сутки до 80,5 млн куб. м, а в Словакию через Украину приходило лишь 121 млн куб. м газа в сутки вместо 149 млн куб. м.

По мнению аналитика, Киеву в условиях роста транзита по «северному пути» и улучшения отношений России и Турции стоит задуматься, что будет с энергетикой страны, когда поток «легких денег» за транзит российского газа сойдет на нет. Рапоза считает, что Украине нужно развивать собственную энергетику, а самому «Нафтогазу» – реформироваться.

По данным немецких операторов, на 4 января «Северный поток» работал с производительностью свыше 168 млн куб. м в сутки (61,3 млрд куб. м в годовом исчислении), что составляет 111% от его проектной мощности (55 млрд куб. м в год), а OPAL – на 105% от проектной мощности (36 млрд куб. м в годовом исчислении). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне заявил, что Украина нарастила транзит в 2016 г. на 23% до 82,2 млрд куб. м и соблюдает все контрактные обязательства.