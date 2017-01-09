USM Holdings Алишера Усманова стала спонсором ливерпульского футбольного клуба Everton
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USM Holdings заключила пятилетний спонсорский контракт с ливерпульским футбольным клубом (ФК) Everton. По условиям контракта тренировочная база ФК Everton сменит название на USM Finch Farm, отмечается в сообщении Everton. Также USM Holdings получит маркетинговые права, в том числе на размещение рекламы на стадионе клуба Goodison Park в дни матчей, отмечается в заявлении. Представитель USM от комментариев отказался, информацию подтвердил человек, близкий к компании.