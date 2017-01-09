Суд одобрил реорганизацию алкогольного холдинга Рустама Тарико

Суд по банкротствам Южного округа Нью-Йорка 6 января 2017 г. одобрил программу докапитализации алкогольного холдинга Roust Corp. на $500 млн, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Об этом же говорится и в заявлении юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, представлявшей интересы Roust в суде. На самом сайте суда решение еще не опубликовано, однако там есть информация о заседании, назначенном на эту дату. Представитель суда на запрос не ответил.

В конце 2016 г. более 90% держателей облигаций проголосовали за сделку, подчеркнул представитель Roust. По его словам, докапитализация на $500 млн пройдет по плану, анонсированному компанией в ноябре 2016 г. Компания предложила держателям старших обеспеченных облигаций новые шестилетние облигации на $385 млн с купонным доходом 10%. Также они получат наличными $20 млн и у них появится возможность участвовать в выкупе допэмиссии Roust по закрытой подписке. Долг перед держателями нот будет обменян на 12,08% капитала реорганизованной компании, включая бренд «Русский стандарт водка» с долей рынка 30% в декабре 2015 г. и чистой выручкой в $69 млн, который пока не входит в холдинг. Держатели младших конвертируемых облигаций получат 10,59% реорганизованной компании и в дальнейшем возможность участвовать в допэмиссии. Доля компании Тарико Roust Trading Ltd. (RTL) в капитале новой компании будет от 57,04 до 64,04% в зависимости от итогов допэмиссии.

Сделка позволит сократить задолженность Roust примерно на $462 млн и привлечь дополнительные средства в акционерный капитал, сообщала компания. Необходимость в рефинансировании задолженности появилась, поскольку большую часть выручки компания получала в рублях, а долг номинирован в валюте, что снизило финансовые показатели компании, объяснял «Ведомостям» человек, близкий к Roust.

№ 2 в мире водки Roust Corp., по собственным данным, занимает 2-е место на мировом водочном рынке (№ 1 – Diageo. – «Ведомости») и 1-е место в Центральной, Восточной Европе и России. Основные бренды компании – «Русский стандарт», Zubrowka, «Зеленая марка». Чистая выручка Roust за 9 месяцев 2016 г. составила $415,1 млн, чистый убыток – $42,1 млн, согласно отчетности компании.

Изначально задолженность по облигациям возникла, когда в 2013 г. суд одобрил план Тарико по реорганизации польского производителя и дистрибутора алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC). В результате долг CEDC сократился вдвое, а RTL получила 100% CEDC (впоследствии CEDC переименована в Roust). Держатели облигаций CEDC получили новые бумаги на $650 млн c погашением в 2018 г. и наличные. Задолженность по этим облигациям на 30 сентября 2016 г. превышала $760 млн, согласно отчетности Roust.

Такой план реструктуризации позволит Roust существенно снизить долговую нагрузку и перенести срок погашения оставшегося долга, рассуждает аналитик БКС Марат Ибрагимов. Кроме того, на российском алкогольном рынке наметились положительные тенденции, что позволит компании увеличить рентабельность еще и за счет этого, добавляет эксперт. По данным Союза производителей алкогольной продукции, легальные продажи на российском водочном рынке выросли в 2016 г. на 15%. Основная причина – усиление госконтроля за нелегальным рынком алкоголя. Также положительно на бизнесе компании скажется и укрепление рубля, считает Ибрагимов.

Как следует из материалов на сайте суда, процедура докапитализации Roust проходит в соответствии с главой 11 Кодекса законов о банкротстве США. Так же компания реструктурировала долг и в 2013 г. У главы 11 по сравнению с российским законодательством о банкротстве есть два преимущества, отмечает руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский: правовая возможность и практика судов решать экономические вопросы даже вопреки мнению кредиторов, а также возможность деления кредиторов на классы с различными условиями удовлетворения их требований. Кроме того, глава 11 дает защиту должника от кредиторов – от включения новых требований и от их желания обанкротить и распродать имущество, указывает партнер BGP Litigation Александр Ванеев, в российском законодательстве такое невозможно.