Акции «Мечела» попали в индекс ММВБ-10

С понедельника обыкновенные акции «Мечела» вошли в индекс десяти наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской биржи, следует из данных сайта биржи.

Индекс ММВБ-10 рассчитывается как среднее арифметическое изменения цен акций. База расчета индекса пересматривается в первый торговый день каждого квартала. При включении в индекс оцениваются размер пакета в свободном обращении, рыночная капитализация и ликвидность.

Удельный вес акций «Мечела» в индексе – 10,09%, следует из данных биржи. В индексе торгуются также акции «Норникеля» (вес – 10,2%), «Роснефти» (10,13%), «Газпрома» (10,08%), «Лукойла» (9,92%), Сбербанка (9,88%) и «Алросы» (10%).

Новость стала известна перед открытием торгов в среду – биржа обновила данные на сайте в разделе индекса. Инвесторам «Мечела» информация понравилась: к 14.13 мск обыкновенные акции компании подорожали на 4,7% до 194,4 руб., а привилегированные - на 3,58% до 158 руб. Капитализация «Мечела» выросла на 4,4% до 104,4 млрд руб.

Сейчас основному владельцу «Мечела» и его семье принадлежит 55,04% компании, остальное находится в свободном обращении.

Количество акций «Мечела» в свободном обращении последний раз увеличилось в 2014 г. – доля контролирующего акционера снизилась в связи с тем, что часть акций компании хранилась в депозитарии компании UFS Financing и та в октябре 2013 г. и феврале 2014 г. потеряла их по договорам залога из-за уменьшения их стоимости.

В мае 2016 г. выяснилось, что Зюзину принадлежит 36,34% «Мечела», из которых 21,54% – напрямую, а остальной пакет – через компанию Calridge. Его жена Ирина вместе с детьми владеют «Мечелом» через «Метхол» – 18,70%. Таким образом, как минимум 40,24% «Мечела» теперь переведено в российскую юрисдикцию. 60% от выпуска привилегированных акций также находится в свободном обращении, говорится на сайте «Мечела».

Но вряд ли попадание в индекс ММВБ-10 поможет «Мечелу» привлечь новых инвесторов, считает главный стратег БКС Вячеслав Смольянинов. Практически нет управляющих, которые ориентируются на этот индекс. Попадание «Мечела» в ММВБ-10 у Смольянинова вызывает сомнения относительно практичности формирования подобного индекса для управляющих. Да, был очень большой всплеск интереса инвесторов к бумагам «Мечела» в конце года, но связан он был с небывалым ростом цен на уголь, говорит он.