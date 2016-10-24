Котировки «Мечела» обновили максимумы с весны 2013 года

Котировки «Мечела» утром в понедельник обновили максимумы с весны 2013 г. На Московской бирже к 10.44 мск обыкновенные акции «Мечела» подорожали на 10,5% до 128,84 руб. В ходе торгов цена на обыкновенную акцию достигала 130,53 руб. Привилегированные бумаги подорожали на 12,3% до 115,68 руб., в ходе торгов достигали 120,31 руб. Обыкновенные акции растут шестой день подряд, префы – седьмой.

Ранее подъем бумаг "Мечела" подогревался ростом цен на уголь, но в настоящее время ралли угля приостановилось.