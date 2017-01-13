Россия может увеличить поставки нефти и дизтоплива на Кубу

Россия рассчитывает восстановить поставки нефти на Кубу, осуществлявшиеся во времена CCCР
Desmond Boylan / Reuters
В правительстве обсуждается возможность увеличения поставок российской нефти и нефтепродуктов на Кубу. Это следует из письма заместителя министра экономического развития Алексея Груздева в правительство от 11 января. По информации Минэнерго, «Роснефть» и «Лукойл», располагающие необходимыми для Кубы нефтью и нефтепродуктами и технической возможностью для их поставки, прорабатывают соответствующие контракты, правда, пока цены не обсуждаются, говорится в документе (с его копией ознакомились «Ведомости»).