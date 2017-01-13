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Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: Карибская дружба

Россия может увеличить поставки нефти и дизтоплива на Кубу

Ранее об этом президента Владимира Путина просил председатель госсовета Кубы Рауль Кастро
Россия рассчитывает восстановить поставки нефти на Кубу, осуществлявшиеся во времена CCCР
Россия рассчитывает восстановить поставки нефти на Кубу, осуществлявшиеся во времена CCCР
Desmond Boylan / Reuters

В правительстве обсуждается возможность увеличения поставок российской нефти и нефтепродуктов на Кубу. Это следует из письма заместителя министра экономического развития Алексея Груздева в правительство от 11 января. По информации Минэнерго, «Роснефть» и «Лукойл», располагающие необходимыми для Кубы нефтью и нефтепродуктами и технической возможностью для их поставки, прорабатывают соответствующие контракты, правда, пока цены не обсуждаются, говорится в документе (с его копией ознакомились «Ведомости»).

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