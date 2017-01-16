«Детский мир» объявил о проведении IPO

Крупнейший в России ритейлер детских товаров «Детский мир» объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO), говорится в сообщении компании.

Компания намерена продать «исключительно существующие акции». Как писала газета Financial Times со ссылкой на источники, в рамках IPO планируется разместить 30% акций компании. Продавцами выступают АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые представители менеджмента компании и «Системы».

При этом основной акционер «Детского мира» – АФК «Система» Владимира Евтушенкова - намерен сохранить стратегический контроль над деятельностью компании в среднесрочном периоде, оставаясь владельцем ее контрольного пакета акций.

Акции допущены к торгам на Московской бирже и включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, под тикером DSKY.

««Детский мир» является бесспорным лидером на специализированном рынке товаров для детей в России. Наша рыночная доля более чем в три раза превышает позиции ближайшего конкурента», - приводятся слова гендиректора компании Владимира Чирахова. «При этом мы смогли продемонстрировать, что прибыльность нашего бизнеса может расти на различных этапах экономического цикла. В будущем мы продолжим обеспечивать устойчивый рост бизнеса в интересах наших текущих и будущих акционеров», - отметил он.

«Мы рады объявить о намерении вывести «Детский мир» на публичные рынки капитала. Группа сможет полностью реализовать потенциал своего легендарного бренда, благоприятную демографическую ситуацию и проверенную стратегию для достижения роста в интересах новых акционеров», - прокомментировал намерения провести IPO председатель совета директоров компании Крис Бакстер.

Группа компаний «Детский мир» – крупнейший в России продавец детских товаров с долей рынка 10,4% (по данным «Infoline-аналитики»). Ритейлер объединяет 420 одноименных супер- и гипермаркетов в 158 городах России и Казахстана, а также развивает розничную сеть ELC из 45 магазинов; торговая площадь магазинов сети «Детский мир» – 531 000 кв. м, ELC – 6000 кв. м (на 7 октября 2016 г.). Акционеры (все данные компании): АФК «Система» (72,63%), Российско-китайский инвестиционный фонд (23,1%), гендиректор Владимир Чирахов (1,79%), менеджмент (2,48%).