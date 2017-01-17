Amazon впервые попал в десятку крупнейших мировых ритейлеров

Deloitte уже 20 лет ежегодно составляет рейтинг 250 крупнейших торговых сетей мира, за это время торговля «пережила сейсмический сдвиг», отмечают авторы обзора. «В 1997 г., когда впервые был выпущен этот обзор, среднему сегодняшн ему клиенту Amazon Prime было всего 16 лет, AOL была первооткрывателем в социальных медиа, а портативные виртуальные питомцы были самыми востребованными игрушками», – напоминает Deloitte. Сейчас на смену пришел более молодой и «социальный» потребитель, и три основных тренда в ритейле в 2017 г., по мнению Deloitte, будут вызваны этим.

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