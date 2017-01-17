British American Tobaccо покупает Reynolds за $49,4 млрд

British American Tobacco (BAT) договорилась с Reynolds American Inc. (Reynolds) о выкупе всех не принадлежащих ей акций компании (57,8%) за $49,4 млрд, говорится в сообщении BAT.

Акционеры Reynolds за каждую акцию получат $29,44 денежными средствами и 0,5260 обыкновенной акции BAT, которые торгуются на NYSE в виде американских депозитарных расписок (ADR). BAT выплатит наличными около $24,4 млрд. Основываясь на цене акции BAT и обменном курсе доллара-фунта стерлингов на закрытие рынка 16 января, стоимость акции Reynolds составит $59,64, а за 57,8% BAT заплатит $49,4 млрд. Таким образом, цена на 26% превышает котировки Reynolds на закрытие торгов 20 октября 2016 г., за день до предложения BAT о сделке.

Объединенная компания станет крупнейшим публичным производителем табачных изделий в мире по выручке и прибыли, сообщала The Wall Street Journal (WSJ). Сейчас BAT – игрок № 2 среди публичных табачных компаний, уступает Philip Morris International.

British American Tobacco – один из мировых лидеров в производстве табачных изделий. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и фондовой бирже Йоханнесбурга (JSE). В России компания работает с 1994 г. через «БАТ Россия». Она производит и продает сигареты под брендами Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, Pall Mall, Viceroy, «Ява золотая», Alliance, «Ява».

Reynolds образовалась в 2003 г. в результате слияния бизнесов в США американской R.J. Reynolds Tobacco и BAT – тогда британская компания и получила свои 42%. Reynolds выпускает сигареты под брендами Newport, Camel, Pall Mall и др., а также бездымную табачную продукцию и электронные сигареты.