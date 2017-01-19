«Газпром» заработал на экспорте

Выручка от продаж увеличилась на 3% до 4,3 трлн руб., в основном за счет роста продаж газа в Европу и другие страны

Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, за девять месяцев 2016 г. выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 709,3 млрд руб. по стандартам МСФО.

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 3% до 4,3 трлн руб., в основном за счет роста продаж газа в Европу и другие страны, следует из сообщения концерна. Чистая выручка от продажи газа поднялась на 2% и составила 2,3 трлн руб. При этом чистая выручка от продажи газа за рубеж выросла на 8%, главным образом в связи с увеличением реализованных объемов газа в натуральном выражении на 28% (на 35,6 млрд куб. м), что частично компенсировало снижение на 20% средних цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины). В то же время чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза уменьшилась на 27% – объемы продаж в натуральном выражении упали на 19% (на 5,2 млрд куб. м), цены в рублях – на 11%.

Аналитиков порадовал показатель EBITDA – он оказался несколько выше прогнозов. За январь – сентябрь EBITDA составила 991 млрд руб., за год показатель может достигнуть 1,529 трлн руб., говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов. «Атон» прогнозировал EBITDA на 6% ниже, чистая прибыль превысила ожидания на 8%. «Третий квартал вышел чуть лучше по EBITDA, но свободный денежный поток все равно отрицательный, даже чуть хуже, чем мы ожидали», – комментирует аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

В III квартале свободный денежный поток был отрицательным на уровне 100 млрд руб., однако по итогам девяти месяцев «Газпрому» удалось удержать его в плюсе благодаря высокому результату I квартала, говорит Корнилов. По итогам года чистая прибыль компании может составить 1,164 трлн руб., ожидает «Атон».

На рынок результаты, скорее всего, особо не повлияют, прогнозы менеджмента важнее, рассуждает Полищук. Дивиденды, вероятно, останутся низкими, около текущих уровней, оценивает он. По итогам года дивиденды могут составить 7,9 руб. на акцию, отмечает аналитик Raiffeisenbank. В 2017–2018 гг. стоит ожидать значительного улучшения свободного денежного потока, добавляет Полищук.