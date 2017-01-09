Холода и низкие цены помогли рекорду «Газпрома»

«Газпром» в 2016 г. экспортировал 179,3 млрд куб. м газа, говорится в сообщении управления информации концерна. Это новый исторический рекорд. В сравнении с предыдущим рекордом, достигнутым в 2015 г., экспорт вырос на 12,5%.

Добыча «Газпрома» при этом почти не изменилась — 419,07 млрд куб. м, рост в сравнении с 2015 г. составил 0,14%. «Мы всегда работаем от рынка и добываем столько газа, сколько нужно потребителям. При этом наши производственные мощности способны обеспечивать добычу в объеме, более чем на 150 млрд куб. м в год превышающем фактическое производство, - приводятся в сообщении «Газпрома» слова председателя правления Алексея Миллера. - Это позволяет нам оперативно наращивать поставки газа внутри страны и за ее пределы во время зимних максимумов потребления».

Рекордный экспорт газа, подчеркивает Миллер, «наглядно демонстрирует значительное увеличение спроса на российский газ в Европе и <...> возможности обеспечить его надежный экспорт в требуемом объеме». С начала года «Газпром» трижды побил суточный рекорд поставок газа в Европу. Последний был достигнут 8 января, он составил 621,8 млн куб. м. «Максимальный результат был достигнут в воскресенье, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю», - подчеркивается в сообщении «Газпрома». Предыдущее пиковое значение — 615,5 млн куб. м газа в сутки — было зафиксировано 6 января, а до этого — 5 января.

«Газпром» поддерживает холодная погода, стимулируя дополнительный спрос на газ компании, тем более что альтернатива, включая СПГ, дороже - в Азиатско-Тихоокеанском регионе спотовые цены вернулись к уровню примерно $10/mbtu, что намного выше текущих европейских спотовых цен, пишут аналитики «Атона» в обзоре. Но, добавляют они, погодный фактор носит временный характер и поэтому не может быть устойчивым катализатором для продаж «Газпрома».

Концерн выигрывает у конкурентов, так как частично цены его контрактов по-прежнему привязаны к нефтяным, говорит аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. Поэтому, когда из-за похолодания спотовые цены на газ растут, контрактные цены «Газпрома» остаются более стабильными. В этом году они — вслед за нефтяными — могут немного вырасти, поэтому можно ожидать небольшого снижения поставок газа в физическом выражении и роста выручки, считает Кокин.