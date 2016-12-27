Доля «Газпрома» на европейском рынке достигла рекорда

Доля «Газпрома» в Европе стабильно растет и достигла примерно трети европейского потребления газа, говорится в декабрьском выпуске издания «Газпром экспорта» Blue Fuel. С 1 января по 15 декабря 2016 г. поставки «Газпрома» в страны дальнего зарубежья выросли на 11,9% до 170 млрд куб. м газа, сообщала компания. Осенью цены в долгосрочных контрактах «Газпрома» были гораздо привлекательнее цен на европейских газовых хабах. Сказались также погодный фактор и способность «Газпрома» существенно наращивать объем поставок своим клиентам в Европе, сообщает Blue Fuel.

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