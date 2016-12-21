«Газпром» предложил «Нафтогазу» гарантировать поставки газа письмом

«Газпром» предлагает «Нафтогазу Украины» без заключения дополнительного соглашения к контракту урегулировать вопросы, возникающие у представителей украинской стороны в отношении предоплаты за поставки российского газа, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Министр объяснил, что «Нафтогаз» настаивает на заключении дополнительного соглашения к контракту, так как опасается, что газ не будет поставляться по внесенной предоплате либо будет поставлен, но не в соответствии с объемами и заявками.

«Газпром» предлагает «Нафтогазу» обменяться взаимными письмами, которые ответили бы на вопросы и озабоченность «Нафтогаза» относительно предоплаты за российский газ, заявил Новак.

«Газпром» категорически против заключения допсоглашения, отметил Новак, добавив, что Минэнерго России поддерживает такую позицию, потому что стороны проходят процедуру рассмотрения спорных вопросов в арбитражном суде.

Ранее руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается покупать природный газ у российского «Газпрома» до конца 2016 г., если условия поставок не будут изменены. «По нашим оценкам, мы не будем покупать российский газ до конца года. А если российские коллеги не примут решения принять стандартные условия контракта, то и до конца зимы мы не будем. Будем ожидать результатов Стокгольмского арбитража», - сказал он.

9 декабря состоялась трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины в Брюсселе. На ней обсуждались вопросы поставки российского газа на Украину и его транзит в страны ЕС этой зимой. Никаких договоренностей на встрече достигнуто не было.