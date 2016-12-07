«Нафтогаз» ожидает увеличения стоимости российского газа

Украина с начала 2017 г. ожидает роста цены на российский газ до $200-210 за тысячу куб. м с нынешних $186, заявил коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Он также сообщил о необходимости заключения дополнительного соглашения. «Мы не можем покупать газ у "Газпрома" без подписания дополнительного соглашения к действующему контракту с "Газпромом" или трехстороннего соглашения с Евросоюзом и РФ», — написал Витренко в Facebook.

Трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газу состоится 9 декабря в Брюсселе. Министр энергетики России Александр Новак и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уже подтвердили свое участие.

Провести трехсторонние переговоры по газовому вопросу Новаку предложил зампредседателя Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович. Стороны заявили, что намерены возобновить формат проведения трехсторонних переговоров по газу с Украиной и уже в ближайшее время они состоятся.

Страны ОПЕК 30 ноября договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн барр./сутки до 32,5 млн барр./сутки. Предполагается, что страны, не входящие в ОПЕК, в свою очередь, сократят добычу на 600 000 барр./сутки, в том числе Россия – на 300 000 барр./сутки. Помимо России сократить производство могут Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн. Оман в выходные заявил о готовности поддержать картель, который снизит поставки суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки.