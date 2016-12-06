«Нафтогаз» рассказал об условиях возобновления закупки газа у «Газпрома»

Обсуждение условий возобновления поставок российского газа на Украину запланировано на 9 декабря на трехсторонней встрече в формате Украина - Россия- ЕС. Об этом в эфире телеканала 3s.tv заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает ТАСС.

Возобновление импорта возможно, если «Газпром» предложит выгодную цену и согласится на подписание допсоглашения к действующему контракту, уточнил Коболев. Оно должно включать отмену условия «бери или плати», а также исключать поставку оплаченного Украиной газа на неподконтрольные Киеву территории. «Именно с этой целью в предыдущие две зимы мы подписывали допсоглашение, которое позволяло нам отбирать газ в режиме «сколько предоплатили - столько отобрали». Эти допсоглашения также регулировали вопрос цены, вопрос поставок, что газ поставлялся только нам и не включал Донецкую и Луганскую область в качестве поставки, насколько нам известно со стороны «Газпрома» - на неконтролируемые территории. Отрегулировав все эти вопросы, мы сможем покупать газ у «Газпрома», - приводит слова предправления «Нафтогаза» Прайм.

Коболев пояснил, что Киев пытается избежать ситуации, когда по договору 2009 г. «Нафтогаз» обязан был предоплатить весь объем газа, в соответствии с контрактом, а не то, что ему было реально необходимо. Так, чтобы «Нафтогаз» смог купить в декабре газ у «Газапрома», он обязан внести предоплату не менее $600 млн.