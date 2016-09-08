«Нафтогаз» готов сотрудничать с «Газпромом», если цена на газ будет приемлемой

Председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова сотрудничать с «Газпромом», если цена на газ будет приемлемой, передает ТАСС.

«Наше предложение распространяется на все компании, включая "Газпромом", если он готов предложить приемлемую цену и соблюдать правила», - сказал Коболев.

По его словам, на данный момент 14 европейских компаний продают газ «Нафтогазу», а это говорит о том, что украинская компания является «надежным партнером». Украина перестала закупать российский газ с ноября 2015 г. Страна стала покупать газ у европейских потребителей по реверсной схеме.