Миллер: "Газпром" и Турция не рассматривают строительство газопровода в Болгарию

«Газпром» с турецкими партнерами обсуждает строительство морского газопровода в Турцию, другие конфигурации, в частности, строительство газопровода в Болгарию, не рассматривают, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Нет, речь идет исключительно о морском газопроводе из России в Турцию»,- ответил Миллер на вопрос, может ли быть продолжена работа по проекту в прежней конфигурации - с трубой на Болгарию

Он также сообщил, что Москва и Анкара рассматривают возможность выхода «Турецкого потока» на турецко-греческую границу. «Да, есть планы выхода газопровода на турецко-греческую границу»,- сказал Миллер, отвечая на вопрос может ли «Турецкий поток» иметь продолжение в Европу.

Россия и Турция вернулись к обсуждению «Турецкого потока» после перерыва. «Газпром» и турецкая Botas договорились о проекте в 2014 г. Трубопровод нужен для поставок газа в Турцию и Европу в обход Украины. От границы с Турцией магистраль может продолжить проект ITGI Poseidon - через Грецию на юг Италии.

В мае 2015 г. «Газпром» заявил о начале строительства морского участка «Турецкого потока», но из-за политического кризиса в Турции подписание межправительственного соглашения затянулось. До конца 2019 г. планировалось построить четыре нитки по дну Черного моря общей мощностью 63 млрд куб. м газа в год. Первую нитку – для поставок турецким потребителям – планировалось запустить в конце 2016 г. В ноябре 2015 г. турецкие ВВС сбили российский военный самолет, и проект был остановлен.