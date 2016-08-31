«Газпром» и минэнерго Турции обсудили «Турецкий поток» в Стамбуле

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак встретились в среду, 31 августа, в Стамбуле в формате один на один. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь минэнерго Турции Мехмет Али Бербер.

Стороны обсуждали проект газопровода «Турецкий поток» и арбитражный процесс по поводу поставляемого в Турцию российского газа.

Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи 3 сентября в Китае планируют также обсудить строительство газопровода. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, добавив, что в августе по поручению лидеров двух стран профильные министерства и компании «активизировали диалог по данной тематике» (цитата по «Интерфаксу»).