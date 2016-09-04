Россия и Турция начали обсуждать детали строительства «Турецкого потока»

Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил о том, что Россия и Турция начали обсуждать конкретные детали строительства газопровода «Турецкий поток», передает «Интерфакс».

«Например, где, в каком месте должна войти труба на турецкое побережье, с выделением земельных участков соответствующих. В общем, очень практическая работа», - пояснил министр по итогам встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.