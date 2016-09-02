Дорожная карта по «Турецкому потоку» может быть подготовлена в октябре

Дорожная карта по реализации проекта газпровода «Турецкий поток» может быть подготовлена в октябре, сообщил министр энергетики России Александр Новак журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, российские специалисты уже летали в Турцию и вели перегоры о подписании отдельного межправительственного соглашения, касающегося строительства.

В настоящий момент дорожная карта реализации проекта по строительству трубопроводной инфраструктуры по дну Черного моря находится у турецкой стороны, Россия ждет согласования, добавил Новак.

Между тем председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил в пятницу, что компания изучает перспективы строительства в Турции электрогенерации под проект «Турецкого потока».

«Это пока анализ с точки зрения структуры потребления», - ответил он на вопрос журналистов про возможные проекты в области электроэнергетики.