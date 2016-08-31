«Газпром» договорился с Анкарой ускорить выдачу разрешений для «Турецкого потока»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с министром энергетики Турции Бератом Албайраком договорился об ускорении процедуры выдачи всех необходимых разрешений для начала строительства «Турецкого потока», передает «Интерфакс».

"Коммерческие переговоры по условиям поставки российского газа в Турцию будут продолжены. Стороны также обсудили основные вопросы регионального сотрудничества в области энергетики", - уточнили в пресс-службе «Газпрома».