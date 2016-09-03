Украина может успеть закачать 2 млрд кубометров газа до зимы – Новак

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что Украина в состоянии сократить отставание от графика закачки газа в подземные хранилища, передает ТАСС.

«Если будут сейчас закупать газ в сентябре - октябре, то, конечно, можно успеть», - уточнил Новак.

На данный момент Украина отстает от графика закачки газа на 2-3 млрд кубометров. Для бесперебойного прохождения отопительного сезона Украине необходимо закачать не менее 17 млрд кубометров. Помимо этого Украина должна обеспечить бесперебойный транзит газа из России европейским потребителям.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украина закачала в хранилищах недостаточный объем газа для прохождения осенне-зимнего периода, а это создает риски для транзита российского газа в Европу.