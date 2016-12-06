Трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газу пройдет 9 декабря в Брюсселе

Трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газу состоится 9 декабря в Брюсселе. Встреча стран, не входящих в ОПЕК, по оптимизации добычи пройдет 10 декабря в Вене, сообщило Минэнерго России.

«Официально подтверждаем: 9 декабря – Брюссель, трехсторонние переговоры по газу; 10 декабря – Вена, ОПЕК – не ОПЕК», – сказал журналистам представитель Минэнерго.

Министр энергетики России Александр Новак приедет в Вену 10 декабря на консультации нефтедобывающих стран, как входящих, так и не входящих в ОПЕК. Помимо этого у него запланирована встреча с генеральным секретарем картеля Мохаммедом Баркиндо, рассказал «РИА Новости» источник в ОПЕК.

В ноябре зампредседателя Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович предложил Новаку провести трехсторонние переговоры по газовому вопросу. Стороны заявили, что намерены возобновить формат проведения трехсторонних переговоров по газу с Украиной, и уже в ближайшее время встреча представителей ЕС, России и Украины может состояться в Брюсселе.

Страны ОПЕК 30 ноября договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн барр./сутки до 32,5 млн барр./сутки. Предполагается, что страны, не входящие в ОПЕК, в свою очередь, сократят добычу на 600 000 барр./сутки, в том числе Россия – на 300 000 барр./сутки. Помимо России сократить производство могут Азербайджан, Казахстан, Мексика, Оман, Бахрейн. Оман в выходные заявил о готовности поддержать картель, который снизит поставки суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки.