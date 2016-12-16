«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в подготовке газового кризиса

«Нафтогаз» считает возможным возникновение нового газового кризиса из-за заявления «Газпрома» об ограничении поставок в случае незаконного отбора Киевом части транзитного газа. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

«Нафтогаз» расценивает заявление «Газпрома» о возможности отключения газа европейским потребителям как подготовку Россией нового газового кризиса в январе - феврале 2017 г. с целью продвижения собственных интересов в отношениях с ЕС», - уточнили в компании.

В компании сообщили, что Украина имеет достаточный объем газа в подземных хранилищах для прохождения всего отопительного сезона.