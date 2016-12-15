Украина до конца зимы не планирует покупать российский газ

Украинская компания «Нафтогаз» не собирается покупать природный газ у российского «Газпрома» до конца 2016 г., если условия поставок не будут изменены. С таким заявлением выступил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«По нашим оценкам, мы не будем покупать российский газ до конца года. А если российские коллеги не примут решение принять стандартные условия контракта, то и до конца зимы мы не будем. Будем ожидать результатов Стокгольмского арбитража», - сказал он.

9 декабря состоялась трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины в Брюсселе. На ней обсуждались вопросы поставки российского газа на Украину и его транзит в страны ЕС этой зимой. Никаких договоренностей на встрече достигнуто не было.