Киев пообещал не отбирать транзитный газ в счет штрафа «Газпрому»

Украина не будет отбирать газ, идущий из России транзитом, для обеспечения решения Хозяйственного суда Киева по антимонопольному штрафу «Газпрому», как опасаются в России. Об этом сегодня заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.

"Мы полностью выполним все свои обязательства по транзиту российского газа, - сказал он. - Если мы будем забирать транзитный газ, то мы нарушим наши обязательства и про нас скажут, что мы какая-то папуасская страна".

До этого в среду предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что согласно решению суда украинская сторона имеет право принудительного взыскания с «Газпрома» штрафа. «У нас есть основание полагать, что такое решение Киевского суда не случайно... Если вопрос ставится именно таким образом, то речь идет фактически об отъеме нашего газа, который предназначен для европейских потребителей», - заявил он.

В январе 2016 г. антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на «Газпром» штраф в размере 85,86 млрд гривен ($3,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему. «Газпром» обжаловал решение АМКУ, однако проиграл все суды на Украине. Хозяйственный суд Киева 5 декабря удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа в размере $3,4 млрд , а также пени на ту же сумму.