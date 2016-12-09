«Газпром» обжаловал штраф размером $6,6 млрд в пользу Украины

«Газпром» подал иск в Стокгольмский арбитраж на решение Хозяйственного суда Киева, который удовлетворил исковые требования антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с российского холдинга штрафа в размере 172 млрд гривен (около $6,64 млрд), передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Соответствующее решение суд принял в начале текущей недели.

Ранее Хозяйственный суд Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования антимонопольного комитета Украины (АМКУ) к «Газпрому». Рассмотрение дела проходило на закрытом заседании. Украинское ведомство требовало взыскать с российской компании штрафы и пени за нарушение антимонопольного законодательства Украины. Общая сумма взыскания составила более 171 млрд гривен ($6,6 млрд по курсу ЦБ).

В январе 2016 г. антимонопольный комитет решил, что «Газпром» нарушил антимонопольное законодательство в сфере транзита газа, что привело к ущемлению прав «Нафтогаза Украины». На российскую компанию был наложен штраф в 86 млрд гривен ($3,3 млрд). Решение «Газпром» получил 4 марта, а срок его исполнения истек спустя два месяца.