Киевский суд удовлетворил иск к «Газпрому» на $6,8 млрд

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) к «Газпрому» о взыскании штрафа в размере $3,4 млрд и пени на ту же сумму за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины. «Суд полностью удовлетворил наши требования», – сказал представитель АМКУ после заседания. Это передает «Интерфакс-Украина». По ходатайству «Газпрома» дело рассматривалось в закрытом режиме. Компания объяснила, что в материалах дела есть дополнения к контракту между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», являющиеся коммерческой тайной. АМКУ выступал за рассмотрение дела в открытом режиме.

Представители АМКУ ожидают, что «Газпром» обжалует решение суда, передает ТАСС. Представители российской компании от комментариев отказались.

В январе 2016 г. АМКУ решил оштрафовать «Газпром» на 85,86 млрд гривен ($3,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему. Срок исполнения решения комитета истек 4 мая 2016 г. «Газпром» обжаловал решение АМКУ, однако проиграл все суды на Украине.