«Газпром» считает претензии Антимонопольного комитета Украины необоснованными

«Газпром» считает претензии Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) необоснованными, так как не работает на рынке Украины, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

АМКУ в 2015 г. оштрафовал «Газпром» на 85,86 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. На выплату штрафа «Газпрому» был дан срок до 12 апреля 2016 г. Ранее в среду Верховный суд Украины отказался открыть производство по жалобе «Газпрома» на решение украинских судов предыдущих инстанций, которые отказались рассматривать его жалобу по штрафу АМКУ в размере около $3 млрд.

«Что касается непосредственно претензий антимонопольных органов Украины, они выглядят крайне странно, потому что обвинения в нарушении тех или иных антимонопольных положений можно предъявлять к компании, которая работает на этом национальном рынке. Мы на территории Украины не работаем. Все наши контракты на поставку и транзит заканчиваются на границе Украины... Поэтому эти претензии необоснованны», - сказал Куприянов в эфире телеканала РБК.