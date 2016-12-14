При проигрыше арбитража в Стокгольме «Нафтогазу» придется выплатить «Газпрому» $38 млрд

«Нафтогаз Украины» в случае проигрыша в арбитражном суде Стокгольма должна будет выплатить «Газпрому» $38 млрд, заявил предправления украинской компании Андрей Коболев. «Если «Газпром» сможет доказать (выиграть суд по иску о поставках газа из России на Украину), «Нафтогаз» должен будет компенсировать $38 млрд», - передаетТАСС его заявление в эфире «24 канала». По его словам, эта сумма для компании неподъемна. В этом случае у Киева есть «план Б», заверил он. Коболев не стал раскрывать его суть, но констатировал, что в такой ситуации «государство не может выступать гарантом».

Согласно поданному «Газпромом» в июне 2015 г. иску, российская сторона потребовала $31,8 млрд за поставки газа по принципу «бери или плати» и возврата задолженности за 2013-2014 гг, которую Киев не признает.

Коболев добавил, что в «Нафтогазе» оценивают перспективы продажи национальной газотранспортной системы, но с оговорками. «Мы сомневаемся, что в данный момент времени, учитывая риски «Северного потока», «Турецкого потока», риски отношений с «Газпромом», какой-либо рациональный покупатель будет готов заплатить ту цену, в которую мы оцениваем нашу систему. Мы оцениваем ее в цифру близкую к $30 млрд», - указал предправления.