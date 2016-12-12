Новак заявил о неготовности Киева покупать российский газ по предоплате

«Нафтогаз Украины» не готов покупать российский газ по предоплате без внесения изменений в контракт, заявил НТВ российский министр энергетики Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

Он напомнил, что на встрече в Брюсселе представители украинской стороны заявили, что готовы купить от 1,5 млрд до 4 млрд куб. м по той цене, которая складывается. «Мы подтвердили, и "Газпром" подтвердил, что готовы, как только поступят деньги, обеспечить немедленные поставки газа в режиме предоплаты в рамках действующего контракта. Он абсолютно позволяет реализовывать взаимоотношения на условиях предоплаты. Еврокомиссия согласна, что цены нормальные, и деньги есть у "Нафтогаза", так и за счет Всемирного банка», – отметил министр.

Новак обратил внимание, что цена на российский газ по контракту и по формуле со второго полугодия примерно на $20–30 ниже цены, которая складывается на спотовых рынках, на хабах, на бирже. Поэтому украинская сторона заинтересована с экономической точки зрения, чтобы покупать газ у «Газпрома», считает он.

У европейских потребителей «Нафтогаз» покупает газ дороже, добавил министр. «Мы посчитали, что

«Нафтогаз» во втором полугодии переплатил где-то $70 млн», – сказал он.

«Мы видим риски, "Нафтогаз" закачал в подземные хранилища гораздо меньше газа, чем требуется для прохождения зимы. Кроме того, в связи с низкими температурными режимами зима более холодная, подъем газа из хранилищ начался на 14 дней раньше, чем обычно. Это означает, что остатки в ПХГ снижаются быстрее. Остатки уже на 2 млрд кубометров ниже, чем обычно. Это означает, что если будут низкие температуры в январе – феврале и потребуется довольно большое потребление газа для потребителей Украины, того газа, который будет подниматься из ПХГ, не будет достаточно. Мы видим, что возможен дефицит», – сказал также руководитель Минэнерго. По его словам, «Нафтогазу» необходимо покупать газ, чтобы меньше поднимать газ из ПХГ. «Сегодня в ПХГ уже закачать газ невозможно. В целях надежного транзита европейскими потребителями и прохождения зимы это, безусловно, необходимо», – добавил он.

Риски для транзита создает и решение Киевского суда о взыскании с «Газпрома» штрафа и пени в 6,8 млрд евро, сказал также Новак. «Я написал письмо еврокомиссару Шефчовичу, чтобы указать, что риски увеличились в связи с тем, что есть такое решение, которое позволяет арестовывать денежные средства или засчитывать оплату в счет транзита или в счет поставок газа. С этим иском можно что угодно делать. Незаконно еще и то, что решение принято хозяйственным судом Киева, а не Стокгольмским судом, где стороны находятся, и это прописано в контракте», – сказал министр. Он сообщил, что направил письма по этому поводу и европейским министрам.

«Шефчович заверил, что разговаривал с председателем правительства Украины, и он подтвердил, что никаких действий по реализации решения хозяйственного суда Киева относительно транспортируемого газа Киев не будет предпринимать. Но это устные гарантии со стороны Еврокомиссии. Юридически этот вопрос не урегулирован. Нужно принимать меры, в этом заинтересованы прежде всего европейские партнеры», – сказал Новак.