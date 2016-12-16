Миллер рассказал о рисках транзита газа в Европу из-за заявлений Киева

Предправления «Газпрома» Алексей Миллер назвал решение киевского суда о штрафе в отношении ОАО «Газпром» более чем странным. Он объяснил, что так как «Газпром» не работает на украинском рынке, выставленный штраф фактически может быть взыскан путем несанкционированного отбора российского газа.

Миллер напомнил, что сумма штрафа составляет $6 млрд 680 млн, а за неуплату начисляются 100%. «При этом обращает на себя внимание то, что Киевский суд принимает решение о принудительном взыскании этого штрафа с "Газпрома". Что это значит? Поскольку у "Газпрома" нет никаких активов на территории Украины, "Газпром" не работает на территории Украины, по-видимому, взыскать штраф можно только благодаря отъему фактически нашего газа на территории Украины», - сказал глава компании.

По мнению Миллера, отказ Украины от закупок российского газа до конца зимы создает риски для транзита на европейский рынок. Он напомнил, что у Киева есть проблемы с наличием газа в подземных хранилищах. «Они закачали газа меньше всего за всю свою историю», - сказал Миллер, комментируя заявление Киева о том, что Украина не будет до конца зимы закупать российский газ.

Миллер подчеркнул, что спрос на российский газ в Европе очень высокий. «Он установил абсолютный рекорд поставок суточных на европейский рынок - 614 млн куб. м. Таких объемов не было. Конечно же, это дополнительная нагрузка на ГТС Украины. Поэтому такого рода заявления говорят о том, что риски существенные для транзита нашего газа для европейских рынков», - сказал он.

14 декабря министр энергетики Украины Игорь Насалик пообещал, что Киев не будет отбирать газ, идущий из России транзитом, для обеспечения решения Хозяйственного суда Киева по антимонопольному штрафу «Газпрому».