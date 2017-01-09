«Газпром» установил третий рекорд экспорта с начала года

8 января «Газпром» установил новый, третий с начала года, исторический рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье — 621,8 млн куб. м. Максимальный результат был достигнут в воскресенье 8 января, когда потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю.

6 января «Газпром» поставил исторический рекорд с начала нового года: 615,5 млн куб. м газа на экспорт за сутки, предыдущий рекорд пришелся на 5 января – 614,6 млн куб. м. «Газпром» также три дня подряд – 4, 5 и 6 января – фиксировал рекорды поставок по газопроводу «Северный поток» – 165,2 млн куб. м в сутки, сообщал газовый концерн.

По итогам 2016 г. добыча «Газпрома» превысила 419 млрд куб. м. В 2015 г. «Газпром», по официальным данным, добыл почти столько же газа – 418,47 млрд куб. м – и почти на 6% меньше, чем в 2014 г. В дальнее зарубежье в 2016 г. компания отправила более 179 млрд куб. м газа, установив исторический максимум.