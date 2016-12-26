«Газпром» занял рекордную долю на газовом рынке Европы

Доля газа «Газпрома» в балансе стран дальнего зарубежья, которые получают российский газ, в 2016 г. достигла 33,5% против 31% в 2015 г., сообщает «Интерфакс». «Доля газа "Газпрома" неуклонно растет и почти достигла примерно 1/3 в потреблении газа в Европе», – цитирует агентство декабрьский корпоративный бюллетень Blue Fuel «Газпром экспорта». Увеличение доли рынка в 2015 г. в «Газпроме» называли невиданным историческим результатом, напоминает агентство.

По расчетам «Интерфакса», в 2016 г. «Газпром» поставит в дальнее зарубежье около 179 млрд куб. м газа, в 2015 г. показатель составил 159,4 млрд куб. м. По оценкам аналитиков Interfax Global Energy, в 2016 г. потребление газа в Европе вырастет с 469 млрд до 488 млрд куб. м, а в Турции – снизится с 47,8 млрд до 45,1 млрд куб. м. При росте европейского рынка на 4–5% поставки газа «Газпрома» на него выросли на 13%.

Периметр европейского баланса газа за последние годы также претерпел изменения: с него порядка 10 млрд куб. м в год уходит на Украину, отмечает агентство. Но даже если «очистить» европейский баланс и поставки газа в дальнее зарубежье от украинского десятка миллиардов, порядок цифр существенно не меняется: 29% в 2015 г. и 32% в 2016 г.