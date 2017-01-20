Президент «Дикси» покинул совет директоров компании после спада продаж в декабре

Да Силва стал президентом ритейлера меньше года назад

Президент крупного российского ритейлера, группы компаний «Дикси», Педро Мануэл Перейра да Силва не вошел в новый состав совета директоров группы, такое решение приняли ее акционеры на внеочередном собрании, свидетельствуют материалы «Дикси».

В обновленный совет ГК «Дикси» вошли, помимо Игоря Кесаева и гендиректора ритейлера Сергея Белякова, член совета директоров ТК «Мегаполис» Александр Кобзев и экс-совладелец супермаркетов «Виктория» Владимир Кацман. Кроме того, в совет вошли Артем Афанасьев (директор юрдепартамента ритейлера), независимые директора Юрий Полетаев и Стивен Веллард, а также выдвинутые миноритарием Russian Prosperity Fund Александр Критский и Уильямс Джон.

Да Силва был назначен президентом «Дикси» в марте 2016 г. Как говорил тогда основной акционер «Дикси» Игорь Кесаев, назначение выходца из португальской Jeronimo Martins Group должно было стать «важной вехой»для укрепления позиций «Дикси» на рынке. Тогда же да Силва получил пакет акций ГК «Дикси», который он продал в конце 2016 г. и начале 2017 г. - всего около 1,5%.

В конце прошедшей недели «Дикси» отчитался о слабых результатах IV квартала и декабря в частности: выручка основного подразделения группы, одноименных магазинов «у дома», за последний месяц 2016 г. упала на 2,4% год к году – до 21,7 млрд руб., вызвав сокращение продаж всей группы на 0,6% до 27,8 млрд руб. Как отмечали аналитики «ВТБ капитала», это первое падение выручки в абсолютном выражении среди публичных российских ритейлеров.

В I и начале II квартала 2016 г. выручка «Дикси» ускорила рост благодаря улучшению оборачиваемости товаров и более активным промоакциям. Но да Силва недооценил конкуренцию на российском рынке и проблемы в операционной деятельности «Дикси», считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров; компания пошла на пересмотр ассортимента, из него пропали наиболее популярные товары, это сказалось на продажах.

Менеджмент «Дикси» объяснил спад продаж поведением покупателей: они продолжали экономить и искать промоакции, это повлияло на покупательский трафик в сопоставимых магазинах. Аналитики считают, что были и внутренние причины спада продаж у ритейлера. Среди них - большие и спорные изменения в ассортименте и ужесточение конкуренции, отмечали аналитики «ВТБ капитала».

Сейчас да Силва остается президентом группы «Дикси», говорит ее представитель. На вопрос, будет ли продлен контракт да Силва, представитель ритейлера не ответил.