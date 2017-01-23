ОПЕК держит слово

По итогам января добыча может сократиться на 1,7 млн барр. в сутки
Vahid Salemi / AP
В январе страны – производители нефти, которые в прошлом году договорились сокращать добычу, снизили производство на 1,5 млн барр. в сутки, сообщили в воскресенье, 22 января, по итогам встречи в Вене министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (их цитируют «Прайм» и Bloomberg). Все свидетельствует о выполнении соглашения на 100%, подчеркнул последний: «Я думаю, что это было одно из лучших соглашений, которое мы заключили за долгое время».