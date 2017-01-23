ТЭК
Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: ОПЕК пока выполняет норму

ОПЕК держит слово

Картель и 11 примкнувших к нему стран сократили добычу нефти на 83% от планируемого объема
По итогам января добыча может сократиться на 1,7 млн барр. в сутки
По итогам января добыча может сократиться на 1,7 млн барр. в сутки
Vahid Salemi / AP

В январе страны – производители нефти, которые в прошлом году договорились сокращать добычу, снизили производство на 1,5 млн барр. в сутки, сообщили в воскресенье, 22 января, по итогам встречи в Вене министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (их цитируют «Прайм» и Bloomberg). Все свидетельствует о выполнении соглашения на 100%, подчеркнул последний: «Я думаю, что это было одно из лучших соглашений, которое мы заключили за долгое время».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике