ОПЕК держит слово

В январе страны – производители нефти, которые в прошлом году договорились сокращать добычу, снизили производство на 1,5 млн барр. в сутки, сообщили в воскресенье, 22 января, по итогам встречи в Вене министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих (их цитируют «Прайм» и Bloomberg). Все свидетельствует о выполнении соглашения на 100%, подчеркнул последний: «Я думаю, что это было одно из лучших соглашений, которое мы заключили за долгое время».

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