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Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Гинер построит ТЭС в Иране

Президент ЦСКА Евгений Гинер и «Ростех» стали партнерами

Они построят электростанцию в Иране за 1 млрд евро
Президент ЦСКА Евгений Гинер стал партнером «Ростеха» по строительству электростанции в Иране за 1 млрд евро
Президент ЦСКА Евгений Гинер стал партнером «Ростеха» по строительству электростанции в Иране за 1 млрд евро
М. Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба разрешила физическому лицу стать владельцем 49% ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт», следует из сообщения ведомства. Компания принадлежит «Ростеху» и создана как подрядчик строительства для Ирана ТЭС Хозморган мощностью 1,4 ГВт. Финансировать строительство Иран будет за счет кредита России в 1 млрд евро. Сделка закрыта, владельцем 49% компании стал Евгений Гинер, сообщил представитель «Ростеха».

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Комментарии  ()
Naissaar
12:22 23.01.2017
Правильно, отправьте Гинера в Иран, ему там самое место.
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