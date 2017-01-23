Люксовым брендам будет трудно отучить иранцев от подделок

Среднедушевые потребительские расходы жителей центральных районов Тегерана в 2016 г. были самыми высокими на Ближнем Востоке
Morteza Nikoubazl / Zuma / ТАСС
Производителей дорогой модной одежды и аксессуаров, выходящих на рынок Ирана после снятия международных санкций, ждет жесткая конкуренция – с продавцами подделок, замаскированных под их же изделия. На центральном рынке Тегерана множество магазинчиков предлагают весьма похожие на оригиналы копии ремней Gucci и сумок Cartier. Сделанную в Турции копию ремня Louis Vuitton можно купить примерно за $8 (оригинал в рознице стоит около $400).