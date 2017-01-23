Люксовым брендам будет трудно отучить иранцев от подделок

Производителей дорогой модной одежды и аксессуаров, выходящих на рынок Ирана после снятия международных санкций, ждет жесткая конкуренция – с продавцами подделок, замаскированных под их же изделия. На центральном рынке Тегерана множество магазинчиков предлагают весьма похожие на оригиналы копии ремней Gucci и сумок Cartier. Сделанную в Турции копию ремня Louis Vuitton можно купить примерно за $8 (оригинал в рознице стоит около $400).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров