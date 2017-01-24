Авиакомпании должны летать за рубеж только на российских самолетах

Необходимо защитить внутренний рынок, доложил Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 23 января, сообщила пресс-служба Кремля. Речь идет как о полетах по России, так и по наиболее популярным маршрутам, отметил вице-премьер. Допуск на них надо выдавать только «тем компаниям, которые будут выставлять на эти маршруты российские самолеты». Путин ответил: «Хорошо».

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