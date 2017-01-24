Транспорт
Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: Летайте на российском

Авиакомпании должны летать за рубеж только на российских самолетах

Такую идею вице-премьера Дмитрия Рогозина одобрил Владимир Путин
Допуски на международные направления надо выдавать авиакомпаниям только под российские самолеты. Такую идею вице-премьера Дмитрия Рогозина поддержал Владимир Путин
Допуски на международные направления надо выдавать авиакомпаниям только под российские самолеты. Такую идею вице-премьера Дмитрия Рогозина поддержал Владимир Путин
Е. Разумный / Ведомости

Необходимо защитить внутренний рынок, доложил Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 23 января, сообщила пресс-служба Кремля. Речь идет как о полетах по России, так и по наиболее популярным маршрутам, отметил вице-премьер. Допуск на них надо выдавать только «тем компаниям, которые будут выставлять на эти маршруты российские самолеты». Путин ответил: «Хорошо».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Виктор СПб
02:30 24.01.2017
Похоже, при подобных "инновациях" выиграют только наши соседи - полетят через них... Меня радует, что рядом Финляндия...
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике