Авиакомпании должны летать за рубеж только на российских самолетах

Допуски на международные направления надо выдавать авиакомпаниям только под российские самолеты. Такую идею вице-премьера Дмитрия Рогозина поддержал Владимир Путин
Е. Разумный / Ведомости
Необходимо защитить внутренний рынок, доложил Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 23 января, сообщила пресс-служба Кремля. Речь идет как о полетах по России, так и по наиболее популярным маршрутам, отметил вице-премьер. Допуск на них надо выдавать только «тем компаниям, которые будут выставлять на эти маршруты российские самолеты». Путин ответил: «Хорошо».