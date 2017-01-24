Благодаря санкциям в России появился новый миллиардер

Российский бизнесмен и владелец компании «Норебо холдинг» Виталий Орлов оказался в рейтинге долларовых миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Агентство оценило его состояние в $1 млрд, отметив, что росту его состояния поспособствовали санкции.

Несмотря на то, что 60% продаж рыбы приходится на зарубежные рынки, потребление внутри страны также выросло в связи с продуктовым эмбарго. Экспорт компаний Орлова от введенных Владимиром Путиным контрсанкций не пострадал. В то же время, они привели к резкому взлету продаж на российском рынке мойвы, скумбрии и сельди, вылавливаемой «Норебо», пишет Bloomberg.

«Норебо» потратила около $600 млн за последние десять лет на расширение присутствия и увеличение флота, сообщил Орлов, добавив, что его реальная оценка компании «гораздо скромнее» $1 млрд. По его словам, это связано со «страновыми рисками», в частности, отсутствием ясности в новой системе квотирования, которую готовит правительство.

«У него абсолютно стабильный бизнес с хорошей маржой, - говорит председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. - Рыба - это возобновляемый ресурс, который люди будут есть всегда».

«Норебо холдинг» контролирует 10 компаний, занимающихся рыбной ловлей на Севере и Дальнем Востоке России, им принадлежало 15% квот на вылов минтая, трески и сельди. Годовая выручка «Карата» достигает $500–600 млн, это крупнейшая рыбодобывающая компания страны.

В июне прошлого года стало известно, что Орлов выкупил 33% АО «Норебо холдинг», головной компании «Карата» у шведа Магнуса Рота. В феврале прошлого года Орлов называл себя владельцем 67% «Норебо».

Орлов сотрудничал с Ротом четверть века. Рот рассказывал норвежскому журналу Norsk Fiskerinaering, как в 1991 г. пригласил Орлова в торговую компанию Scansea, первой из иностранцев открывшей офис в Мурманске. В 1997 г. партнеры учредили Ocean Trawlers (по 33% акций, еще треть они впоследствии выкупили у третьего участника), которая продавала российским рыбакам норвежские суда, рассказывал Рот. На ее основе затем развился «Карат».