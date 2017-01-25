Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Внеурочная скидка

Сервис Gettable поможет ресторанам увеличить заполняемость

В часы простоя заведения предложат скидку до 50% на все меню через приложение Gettable
Онлайн-сервис Gettable вместе с ресторанами-партнерами разработал программу лояльности, чтобы увеличить посещаемость заведений
Онлайн-сервис Gettable вместе с ресторанами-партнерами разработал программу лояльности, чтобы увеличить посещаемость заведений
Д. Абрамов / Ведомости

Онлайн-сервис Gettable вместе с ресторанами-партнерами разработал программу лояльности, чтобы увеличить посещаемость заведений. Теперь, бронируя столик через Gettable, клиент может получить скидку до 50%, рассказал «Ведомостям» гендиректор сервиса Егор Гончаренко. Скидки, по его словам, действуют весь рабочий день заведения и распространяются на всё меню, однако в пиковые часы они небольшие, а когда посетителей меньше всего – максимальны.

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