Сервис Gettable поможет ресторанам увеличить заполняемость

Онлайн-сервис Gettable вместе с ресторанами-партнерами разработал программу лояльности, чтобы увеличить посещаемость заведений
Д. Абрамов / Ведомости
Онлайн-сервис Gettable вместе с ресторанами-партнерами разработал программу лояльности, чтобы увеличить посещаемость заведений. Теперь, бронируя столик через Gettable, клиент может получить скидку до 50%, рассказал «Ведомостям» гендиректор сервиса Егор Гончаренко. Скидки, по его словам, действуют весь рабочий день заведения и распространяются на всё меню, однако в пиковые часы они небольшие, а когда посетителей меньше всего – максимальны.