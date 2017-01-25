Сбербанк и Герман Греф стали ответчиками в американском суде

Зарегистрированная в штате Делавэр PPF Management 22 ноября подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка с требованиями возместить $500 млн материального и $250 млн морального ущерба за утерю контроля над крупным предприятием по добыче щебня – «Павловскгранитом» (см. врез). Ответчики по иску – Сбербанк, его предправления Герман Греф, «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц. До 28 марта суд принимает отзывы ответчиков на иск, а первое слушание будет 20 апреля, говорится в материалах дела.

До конца 2009 г. крупнейшим владельцем «Павловскгранита» был Сергей Пойманов. Но предприятие кредитовалось в Сбербанке и не смогло обслуживать долги. Поэтому в итоге Пойманов лишился своей собственности. Бизнесмен неоднократно пытался оспорить это в российских судах, но безуспешно. В итоге права требования он переуступил PPF Management, говорится в иске. Представители Пойманова не ответили на вопросы «Ведомостей», в том числе и о том, кому принадлежит и чьи интересы представляет PPF.

В России известна другая PPF – чешского бизнесмена Петра Келлнера. Ее представитель утверждает, что компания не имеет ничего общего с указанным делом.

Истец утверждает, что ответчики вступили в преступный сговор с целью рейдерского захвата «Павловскгранита». В иске история описана так. В 2008 г. Сбербанк выдал кредит на 5,1 млрд руб. ($215 млн по курсу на 2008 г.) Пойманову на покупку 48%-ной доли его партнера Сергея Мамедова. Тогда «Павловскгранит» был оценен в 13,4 млрд руб., оценку Сбербанк заказывал у «НЭО Центра». Пойманов также дал личное поручительство. В июле 2009 г. компания Пойманова не смогла обслуживать долг. А в ноябре Сбербанк хотел рефинансировать его по ставке 14,9% годовых. При этом условием сделки была продажа 51% «Павловскгранита» «Сбербанк капиталу» за 1 млн руб. Пойманов получал опцион на выкуп этого пакета за 350 млн руб. Он на эти условия не согласился и в марте 2010 г. Сбербанк потребовал погашения оставшейся суммы долга – 4,5 млрд руб.

В начале 2010 г. Жуков предложил Пойманову объединить активы с ННК. Он также обещал урегулировать претензии Сбербанка и «рефинансировать задолженность на благоприятных условиях». Пойманов от сделки отказался, а Сбербанк передал все права требования задолженности в «Сбербанк капитал». Последний продал доли в «Павловскграните» с молотка. Покупатели, утверждается в иске, были аффилированы с ННК Жукова и получили кредит на покупку активов в Сбербанке на льготных условиях. PPF считает, что это была спланированная рейдерская атака. Так, истец утверждает, что документы о продаже акций офшорам Жукова появились раньше, чем состоялись сами аукционы.

Параллельно с мая 2010 г. в отношении Пойманова была организована «кампания травли и запугивания», говорится в иске, возбуждено несколько административных и уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве «Павловскгранита».

В августе 2016 г. СКР передал в прокуратуру уголовное дело в отношении Пойманова, ему вменялось злоупотребление полномочиями при организации перепродаж бетонного завода в Воронеже с ущербом в размере 10 млн руб. Параллельно арбитраж Московской области признал Пойманова банкротом и ввел в отношении его процедуру реализации имущества. Персональный долг бизнесмена перед кредиторами оценивается более чем в 3 млрд руб., писал в августе 2016 г. «Коммерсантъ».

Второй на рынке В 2011 г. «Павловскгранит» добыл 7 млн куб. м щебня и занял по этому показателю 2-е место в России после подконтрольной РЖД Первой нерудной компании (10,5 млн куб. м). В первом полугодии 2012 г. выручка «Павловскгранита» была 1,5 млрд руб., чистая прибыль – 99,3 млн руб. Теперь, как считает PPF, его активы принадлежат ННК. Представитель последней это не комментирует.

Юристы Сбербанка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством, уверяет представитель банка. «Иск мы не получали, но слышали о его существовании», – говорит вице-президент по юридическим вопросам ННК Владимир Позняк. От других комментариев он отказался. Сам Жуков тоже был фигурантом уголовного дела по подозрению в принуждении Пойманова к совершению сделки (ч. 1 ст. 179 УК РФ) и был даже в 2014 г. арестован. Но позже обвинения с него были сняты.

Близкий к Сбербанку человек вспоминает, что первоначально кредит был выдан под залог акций предприятия и личное поручительство Пойманова. Когда долг перестал обслуживаться, а переговоры о реструктуризации успехом не увенчались, Пойманов, по его словам, попытался оспорить договор личного поручительства. Были также увеличены уставные капиталы ряда входивших в группу «Павловскгранита» юрлиц, а центр прибыли группы стал смещаться на торговый дом, подконтрольный структурам Пойманова, утверждает собеседник «Ведомостей».

Он уверяет, что банк действовал по стандартной процедуре и ничего не нарушал. Сначала задолженность была признана проблемной и передана в «Сбербанк капитал». Тот добился взыскания акций через суды и продал их. Это один из стандартных способов работы с проблемным активом, а сделка была совершена с небольшим дисконтом в конце 2011 г., утверждает собеседник «Ведомостей». С тех пор ни банк, ни его дочерние структуры отношения к дальнейшим судебным тяжбам вокруг «Павловскгранита» не имели, говорит он.

Партнеры BMS Law Firm Денис Фролов и КИАП Антон Самохвалов скептически оценивают перспективы иска. Они отмечают, что все многочисленные описанные в иске факты придется подкреплять свидетельскими показаниями. Привлечь же к делу столько людей будет очень сложно. Тем более что показания могут быть использованы против самих же свидетелей, указывает Самохвалов.

Партнер Westside Advisors Сергей Водолагин, наоборот, считает, что у PPF есть шансы на успех в американском суде.

В любом случае не следует ожидать скорого решения суда, указывают юристы.

Это дело представляет серьезную опасность для ответчиков. Ведь в случае проигрыша избежать взыскания $750 млн будет очень сложно, говорит партнер Marks & Sokolov Сергей Соколов. PPF будет искать и арестовывать активы, недвижимость и акции дочерних компаний, а затем обращать на них взыскания, говорит юрист. Тот же Сбербанк с высокой долей вероятности владеет активами в США. Так что решение суда в отношении его полностью или в части может быть исполнено, рассуждает Соколов. С ним согласен и Водолагин: «Технических проблем для взыскания быть не должно».