Греф объяснил мошенничеством иск к Сбербанку в суде США

Президент Сбербанка Герман Греф назвал историю взаимоотношений «Павловскгранита» со Сбербанком «типичным мошенническим актом». «Мы никогда не были замечены в рейдерстве. У нас была бы вся страна [в числе активов] после кризиса 2008-2009 годов», - сказал Греф на пресс-конференции в среду.

По словам, Грефа, Сбербанк предлагал различные варианты реструктуризации долга - вплоть до возможности конвертации его части в капитал. «Но человек [Сергей Пойманов] использовал свой административный ресурс, выходил на всех мыслимых и немыслимых чиновников, пытался оказать на них давление. Последней была администрация президента. Он очень активен, очень много денег вложил в эту кампанию. Это человек, который находится в состоянии банкротства и финансирует миллионы расходов на публикации и грязные кейсы. И вот теперь совсем нестандартный кейс - сделка по невозврату долга в российской юрисдикции подана в суд Нью-Йорка. Это новый тренд, очевидно очередной пиар-ход, способ ухода от ответственности. У нас такие кейсы случаются», - добавил Греф.

Зарегистрированная в штате Делавэр PPF Management 22 ноября подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка с требованиями возместить $500 млн материального и $250 млн морального ущерба за утерю контроля над крупным предприятием по добыче щебня – «Павловскгранитом». Ответчики по иску – Сбербанк, его предправления Герман Греф, «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц. До 28 марта суд принимает отзывы ответчиков на иск, а первое слушание будет 20 апреля, говорится в материалах дела.

До конца 2009 г. крупнейшим владельцем «Павловскгранита» был Сергей Пойманов. Но предприятие кредитовалось в Сбербанке и не смогло обслуживать долги. Поэтому в итоге Пойманов лишился своей собственности. Бизнесмен неоднократно пытался оспорить это в российских судах, но безуспешно. В итоге права требования он переуступил PPF Management, говорится в иске.