Путин: катарский фонд поучаствует в добыче нефти в России

Сегодня президент Владимир Путин на встрече с новыми инвесторами «Роснефти» – главным исполнительным директором компании Glencore International Айвеном Глазенбергом и руководителем Суверенного фонда Катара Аль Тани – заявил, что катарский фонд будет участвовать в добывающих проектах в России. Это передает «Интерфакс».

В каких конкретно проектах фонд примет участие президент не уточнил. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

По словам президента, покупатели 19,5% «Роснефти» уже успели заработать на росте ценных бумаг. Сделка по продаже акций нефтяной компании была аннонсирована 7 декабря 2016 г. тогда капитализация «Роснефти» была 3,77 трлн руб., с тех пор компания подорожала на 17,75%. «Уже после завершения сделки стоимость компании ("Роснефть") выросла на 18%, так что вы уже заработали», - сказал Путин. Но с момента официального закрытия сделки (3 января 2017 г.), компания подешевела на 8,4% до 4 трлн руб.

По словам Аль Тани, QIA заключил в России заключил еще одну сделку по инвестициям в России на $2 млрд, Путин выразил надежду, что фонд продолжит работу и будет расширять сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Аль Тани уточнил, что фонд инвестировал в Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково», а в сделке участвовали ВТБ и РФПИ.

В понедельник Сечин обратился к Путину с предложением встретиться с участниками приватизации «Роснефти». Такая встреча нужна для того, чтобы подчеркнуть значение состоявшейся сделки и для того, чтобы проинформировать президента о новых проектах, объяснил Сечин. «Мы планируем увеличивать нашу активность с этими партнерами», - похвастался Сечин. Какого рода эти проекты, он не уточнил.

3 января нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». Пакет был продан за 692 млрд руб. Бюджет получил от приватизации 710,8 млрд руб., недостающие 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов доплатил «Роснефтегаз». В начале января прояснилась схема финансирования сделки, это стало известно из документов СП Glencore и QIA (сингапурской QHG Shares Limited). Кредит на покупку акций «Роснефти» Сингапурской компании выдал ВТБ под залог приобретаемых акций «Роснефти». Затем права требований по этому кредиту были переданы «Роснефтегазу». 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти» – «Роснефтегаз» снял залог с акций, говорится в документах QHG Shares.