Красота момента приватизации
- Мария Железнова
- / Ведомости
Сделка по продаже 19,5%-ного госпакета акций «Роснефти» имела немалые шансы войти в историю приватизации как образцово-показательная: она должна была стать экономически выгодной, юридически прозрачной, политически эффектной – в общем, изящной. Все эти требования (кроме разве что изящества, которое появляется как логичное следствие совокупности предыдущих свойств) были год назад обозначены президентом как необходимые условия грядущей приватизации. Задача, поставленная президентом, в сочетании с исполнительностью «Роснефти» образовывали практически идеальные рамочные обстоятельства для идеальной же сделки: «Роснефти», компании во многих смыслах выдающейся, было важно показать выдающийся же результат, а именно организовать и провести продажу своих акций в точности так, как сказал президент. Ну и заодно продемонстрировать навыки безусловно рыночного поведения.
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