Купить «Роснефть» помог ВТБ

«Нужно, чтобы будущие инвесторы и приобретатели искали собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков», - предупреждал президент Владимир Путин на совещании по приватизации с руководителями крупных российских компаний в феврале прошлого года. 3 января 2017 г. Glencore и Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) завершили покупку 19,5% акций «Роснефти» у «Роснефтегаза», сообщила Glencore. Сумма сделки составила 10,2 млрд евро. Кредит на 5,2 млрд евро предоставил итальянский банк Intesa Sanpaolo. В сделке участвовал и российский ВТБ, следует из документов компании, купившей акции - сингапурской QHG Shares PTE LTD.

Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти» у «Роснефтегаза», сообщила Glencore 3 января. Все корпоративные и технические процедуры закрытия и расчетов между участниками завершены, сообщил «Роснефтегаз». Это потребовало подписания более 50 документов и соглашений, было задействовано более пяти юрисдикций, сообщил «Роснефтегаз». Что это за соглашения, в какой юрисдикции зарегистрирован консорциум и по какому праву заключен договор купли-продажи, представители «Роснефти» и Glencore не комментируют, представитель QIA не ответил на запрос «Ведомостей».

Финансировать сделку нельзя, а фондировать косвенно участника приватизации можно, говорит сотрудник госбанка.

О том, что «Роснефтегаз» продает 19,5% акций «Роснефти» консорциуму Glencore и QIA, председатель совета директоров «Роснефтегаза» и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Путину 7 декабря. 10 декабря «Роснефтегаз» подписал соглашение о продаже пакета акций консорциуму международных инвесторов, в который вошли катарский суверенный фонд QIA и Glencore за 10,2 млрд евро (692 млрд руб.). Цена отражала котировки «Роснефти» при закрытии торгов 6 декабря с пятипроцентным дисконтом. Это меньше, чем рассчитывало правительство: директива «Роснефтегазу» обязывала холдинг продать акции не дешевле 710,8 млрд руб. Оставшиеся 18 млрд руб. (300 млн евро) бюджет получит за счет дивидендов самого «Роснефтегаза», который, в свою очередь, получит дополнительные выплаты от «Роснефти», объяснили нефтяники. Новые акционеры «Роснефти» должны были предоставить 2,8 млрд евро, остальное – кредит Intesa и синдиката банков, сообщал Glencore. 10 декабря «Роснефть» отчиталась о завершении сделки.

16 декабря «Роснефтегаз» сообщил о получении денег от сделки и об их перечислении в бюджет, последнее подтвердил Минфин.

Но оказывается, 15 декабря 2016 г. сингапурская QHG Shares PTE заключила с банком ВТБ кредитное соглашение о займе 692 млрд руб. и отдала в залог банку имеющиеся у нее акции «Роснефти», купленные у «Роснефтегаза». 22 декабря 2016 г. ВТБ уступил «Роснефтегазу» права требования, «Роснефтегаз» стал и залогодержателем акций «Роснефти». Залог был снят 3 января, после заключения кредитного договора с Intesa.

5 декабря 2016 г. была учреждена британская QHG Holding, которая сейчас на паритетной основе принадлежит Glencore и подконтрольной эмирату Катара Qatar Holding. В тот же день была учреждена QHG Investment, владельцами которой являются QHG Holding (99%) и Qatar Holding (0,01%). Ее задачей стало привлечение финансирования. Принадлежащая ей сингапурская QHG Shares должна была получить аккумулированные QHG Investment 10,2 млрд евро для сделки с «Роснефтью» через допэмиссию своих акций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вопрос, как участие ВТБ соотносится с требованием президента и в курсе ли президент, оставил без комментариев.

С представителем QIA связаться не удалось. Представитель Glencore пока не ответил за запрос.

Все задачи, поставленные в рамках данной сделки, были полностью выполнены, а такая последовательность объясняется тем, что, в частности, одной из задач было избежание волатильности на валютном рынке, пояснил представитель «Роснефти».